Kılıçdaroğlu ve HDP’den tezkere provokasyonu! AK Parti’den TBMM’de sert tepki: Söz konusu değil

TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı. Görüşmeler sırasında konuşan Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, tezkereye CHP'nin "Türkiye'de yabancı asker istemiyoruz" diyerek karşı çıkmasını eleştirdi.

"BURAYI PAZAR YERİNE ÇEVİRDİNİZ"

TBMM'de yapılan tezkere görüşmeleri sırasında AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile HDP'li Hakkı Saruhan Oluç arasında gerilim yaşandı. Hulusi Akar, "Türkiye'de yabancı unsurların olmadığını belirten Akar, 'Art niyet yoksa burada bir bilgi eksikliği var. Burayı pazar yerine çevirdiniz." diyerek HDP'li Oluç'a tepki gösterdi.

"YABANCI UNSURULARIN TÜRKİYE'YE GELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

2014'ten beri CHP'nin tezkereye 'evet' dediğini hatırlatan AK Partili Akar, "Bilgi problemi var. Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Bu komisyonun üyesi olmanın bir gereği bu." dedi.