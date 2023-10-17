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Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem! 5. toplantı yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2023
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Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem! 5. toplantı yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragogiannis, Atina’da iki ülke arasındaki Pozitif Gündem kapsamındaki Ortak Eylem Planı’na ilişkin 5’inci toplantıyı gerçekleştirdi.

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