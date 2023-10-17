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Son dakika | Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti

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Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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Son dakika | Irak ve Suriye tezkeresi Meclis’ten geçti

Son dakika haberi...Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

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