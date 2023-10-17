Adıyaman’da deprem konutları son aşamada! Hükümet verdiği sözü tek tek yerine getirdi

Konutların kasım ayından itibaren teslim edileceğini aktaran Özhaseki ayrıca ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlar için başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesine Adıyaman'da başvuranların sayısına ilişkin, "Yerinde Dönüşüm projesine başvurusu yapılan 19 bin 872 konut ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. Özhaseki, yatay ve yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen evlerin görüntülerine yer veren video paylaştı.

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