Resmi Gazete’de yayımlandı! 29 Ekim’de ücretsiz olacak

29 EKİM'DE TÜM VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.