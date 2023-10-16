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İmamoğlu vatandaşa zulüm oldu! İstanbullu ulaşımda çile çekiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2023
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İmamoğlu vatandaşa zulüm oldu! İstanbullu ulaşımda çile çekiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu vatandaşa çile çektirmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana yaşanan skandalların ardı arkası kesilmezken, vatandaşlar artık bu duruma katlanamıyor. Ulaşımda yaşanan hizmet rezaleti, İstanbul halkının günlük refahını etkiliyor. Her gün ayrı bir olaya karışan İETT otobüslerinin son vukuatı ise Beşiktaş'ta gerçekleşti. İşte detaylar...

İstanbullu'nun CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetime geldiği günden bu yana ulaşımda yüzü gülmedi.

İETT otobüsleri kaza haberleriyle gündem olmaya ve vatandaşın hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor. Her gün ayrı bir olaya karışan İETT otobüslerinin son vukuatı Beşiktaş'ta gerçekleşti.

Kaza, 15.30 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan İETT otobüsüne, havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda duramayan başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, iki otobüsünde camları kırıldı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kazanın ardından bazı yolcular, otobüsten inerek kazaya neden olan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yolcuların tepkisini gören sürücü olay yerinden uzaklaştı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK OLUŞTU
Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi'nde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otobüslerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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