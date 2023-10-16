’Uzuner’ ve ’Pelit Çetesi’ çökertildi! Bakan Yerlikaya duyurdu

Jandarma Genel Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sinop İl J.K.lığı tarafından Uzuner olarak bilinen, liderliğini Necati Kerim Uzuner'in yaptığı ve 8 suç örgütü yöneticisinin olduğu Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için Sinop, Trabzon ve İstanbul olmak üzere 3 ilimizde 14 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.