Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin’den özel açıklamalar: Türkiye’yi örnek alsalar savaş olmazdı

Sadece Türkiye'deki Süryanileri değil diasporadaki Süryanileri de onurlandırdı. Bizim için tarihi bir olay. Kilisemizin 2 bin senelik tarihi var. Tarihimizde başka coğrafyada da bir Hristiyan kral ya da kraliçenin temel atmasını ya da açılışını yaptığını duymadım. 8 Ekim'de kilisemizin açılışına dünyanın dört yanından dini temsilciler geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif etmesi cemaatimizi çok mutlu etti. Kilisemiz yapılana kadar diğer cemaatlerin kiliselerini kullanıyorduk ve halen de kullanıyoruz. Şükürler olsun artık kendimize ait bir kilisemiz daha oldu. Devlet Baba azınlıklar için görevini tam olarak yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi rüyamıza kavuşturdu, milyonlarca cemaatimizin hayır duasını aldı.

Türkiye 8 Ekim'de sizce dünyaya nasıl bir mesaj verdi?

Türkiye'de din, dil, ırk ayrımı olmadığının, azınlıkların da çoğunluk kadar hakları ve din özgürlüğüne sahip olduğunun en büyük kanıtını yaşadık ve gördük. Dünyaya da bu açıdan önemli bir mesaj verdik. İnsanların inançları ne olursa olsun kardeşçe yaşayabildiğinin en güzel örneklerinden birini gösteriyoruz dünyaya. Batı'da son yıllarda ifade özgürlüğü kapsamında yaşanan bazı olaylara şahit olduk. Hadsiz kişi ve odaklar tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan insanlık dışı saldırıları bütün fikrimizle ve bütün gücümüzle kınıyoruz.

Toplumların manevi değerlerine yapılan böyle saldırıların fikir özgürlüğü adı altında yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Böyle provokatif nefret eylemlerinin hedefi ise insanları ayrıştırmak ve dünya barışını zora sokmaktır. Bu tarz provokatif eylemlerin son bulması için ülkeler gerekli önlemleri almalıdır. Dünya barışını zora sokacak böyle eylemlerin bir an önce son bulmasını diliyorum. Kutsal Kitabımız "Herkes devletin yönetimine bağlı olsun. Yönetime karşı direnen Allah'ın buyruğuna karşı gelmiş sayılır. Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Allah'a hizmet etmektedir" diyor. Süryaniler bu öğretiyi takip ederek yaşadıkları topraklarda yönetimlere bağlı kalmış ve din, dil ayırmaksızın herkesle kardeşçe yaşamışlardır.