Gündem Filistin! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas Lideri Haniyye ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Lideri ile görüştü. Görüşmede Hamas'ın elinde tuttuğu rehineler, sağlık durumları ve devamında atılacak adımlar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniyye ile telefon görüşmesinde bulundu.
İkili görüşmede Filistin'deki son gelişmeleri ve sivillerin serbest bırakılması imkanları ele alındı.
KRİTİK TEMASLAR SÜRÜYOR!
Öte yandan kritik temaslara devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Devletleri Ligi Ankara Temsilciliği Misyon Şefi Büyükelçi Abdulhameed Hamza'yı da kabul etti.
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