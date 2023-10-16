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Afrika Birliği Sağlık heyeti Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 16.10.2023
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Afrika Birliği Sağlık heyeti Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, Afrika Birliği Sağlık, İnsani İşler ve Sosyal Kalkınma Komiseri Minata Samate Cessouma başkanlığındaki Afrika Birliği heyetin Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

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