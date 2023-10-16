Ege Bölgesi’nin en büyüğü! İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı





Bin 24 kesit bilgisayarlı tomografi, 3 Tesla MR, 7 anjiyografi cihazı, 2 LİNAC cihazı, üst düzey radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp ünitesi gibi yüksek teknolojik cihazlarla hizmet verecek olan hastanede, aynı zamanda; 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağının yanında 973 tek kişilik 321 de çift kişilik oda bulunuyor.