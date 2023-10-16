Ege Bölgesi'nin en büyüğü! İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
Son dakika haberleri... Yapımı tamamlanan İzmir Şehir Hastanesinde hasta kabulüne başlanıldı. İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip farklı sağlık kompleksinden oluşan 2 bin 60 yataklı hastane Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyor.
Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde bulunan ve yapımına 2017 yılında başlanan İzmir Şehir hastanesi, bugün itibarıyla açıldı. 2 bin 60 yatak kapasitesine sahip hastanede vatandaşlar; acil servis, poliklinik, görüntüleme hizmetleri ve laboratuvar gibi hizmetlerden yararlanabilecek.
İzmir ve Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık kompleksi olan ve tam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip İzmir Şehir Hastanesi; Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezini bünyesinde bulunduruyor.
Bin 24 kesit bilgisayarlı tomografi, 3 Tesla MR, 7 anjiyografi cihazı, 2 LİNAC cihazı, üst düzey radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp ünitesi gibi yüksek teknolojik cihazlarla hizmet verecek olan hastanede, aynı zamanda; 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağının yanında 973 tek kişilik 321 de çift kişilik oda bulunuyor.
Hastanede, tıbbi hizmetlere ek olarak ulusal ve uluslararası toplantılarda kullanılmak üzere 480 ve 100 kişilik toplantı odalarıyla birlikte çok sayıda kapasiteye sahip toplantı odası yer alıyor.
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