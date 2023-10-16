Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü!
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail-Hamas savaşının başlamasının ardından yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bakan Fidan, son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.
Bakan Fidan, 7 Ekim'de Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Fidan, 8 Ekim'de Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve tekrar ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Fidan, 9 Ekim'de İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, 10 Ekim'de İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 11 Ekim'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 13 Ekim'de yine BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ve Blinken ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştiren Fidan, mevkidaşlarıyla İsrail-Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.
Bakan Fidan, telefon görüşmelerinin yanı sıra 14 Ekim'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yüz yüze görüştü.
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