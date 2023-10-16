Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü!

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.

Bakan Fidan, 7 Ekim'de Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.