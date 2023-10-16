16 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den Batı'ya Filistin tepkisi: Gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir

AK Parti'den Batı'ya Filistin tepkisi: Gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
ABONE OL
AK Parti’den Batı’ya Filistin tepkisi: Gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir

Son dakika haberleri... Filistin ve Gazze konusunda ikiyüzlü bir tutum sergileyen Batı'ya sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA