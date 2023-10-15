Taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? 90 bin Taşeron işçiye kadro son gelişmeler 2023!
"Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Binlerce vatandaş taşerona işçiye kadro konusu hakkında son dakika gelişmeleri takip ediyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Peki, Taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? İşte haberin ayrıntıları...
"Taşerona kadro ne zaman gelecek?", "90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?" sorularının cevapları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Peki, Taşerona kadro kimleri kapsıyor? İşte, detaylar...
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
"KAMUDAKİ TAŞERONU PLANLADIK"
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.
"TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"
Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.
90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM 2023
Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.
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