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Son dakika | Sivas'ta yolcu otobüsü yan yattı! Ölü ve yaralılar var

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Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
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Son dakika | Sivas’ta yolcu otobüsü yan yattı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

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