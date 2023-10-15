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İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2023
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İstanbul Boğazı’nda askıya alınan gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

Son dakika haberi... Beykoz önlerinde arızalanan dökme yük gemisi nedeniyle çift taraflı askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü açıldı.

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