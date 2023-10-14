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Son dakika: İstanbul, Bolu, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Karabük'te deprem mi oldu? 14 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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Son dakika: İstanbul, Bolu, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Karabük’te deprem mi oldu? 14 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 17.07'de Bolu'da 4.5 şiddetinde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.07'de Bolu'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7.28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

2023.10.14 16:14:25 36.3680 26.5872 5.2 -.- 2.9 2.8 AKDENIZ İlksel
2023.10.14 15:53:36 38.4845 37.5008 5.9 -.- 2.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.14 15:28:20 38.2532 36.8293 9.4 -.- 2.1 -.- BASUSTU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 15:02:10 38.1128 37.8013 5.0 -.- 3.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.14 14:49:53 39.4397 27.8145 20.0 -.- 1.6 -.- CINARLIDERE-(BALIKESIR) İlksel
2023.10.14 13:55:01 36.7602 33.8032 15.3 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.14 13:51:55 38.0875 37.1520 2.7 -.- 2.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 13:36:37 38.1458 36.6667 8.0 -.- 1.8 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 13:30:37 36.7438 33.7958 17.9 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.14 13:01:59 36.7615 33.7972 7.7 -.- 3.8 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.10.14 12:53:39 38.0412 37.3860 6.5 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 12:48:26 40.6887 32.2933 15.3 -.- 1.7 -.- YAKABOY-GEREDE (BOLU) İlksel
2023.10.14 12:46:20 40.0392 26.9510 5.4 -.- 1.6 -.- KARLI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2023.10.14 12:20:54 37.1495 27.8970 9.5 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.10.14 12:15:34 38.1007 37.7683 6.9 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.14 12:13:32 36.7842 36.4338 22.5 -.- 1.1 -.- YOLUKLAR-HASSA (HATAY) İlksel
2023.10.14 12:08:40 38.3472 27.1818 14.3 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.10.14 11:52:07 36.2720 33.7118 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.14 11:00:03 34.6728 24.2802 25.3 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 10:31:24 37.2752 37.0820 7.8 -.- 1.7 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 10:11:36 34.5183 24.3377 18.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 10:04:34 38.0858 38.3722 5.0 -.- 3.6 3.7 KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.14 09:55:11 37.9658 27.0925 4.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.14 09:54:00 39.1168 27.5485 0.0 -.- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

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