14 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan: Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız

Başkan Erdoğan: Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan: Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş EXPO açılışına video konferansla iştirak ederek önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, “Depremin yaralarını bölgede sarıyoruz. Önümüzdeki ayarlarda konutların teslimine başlayacağız” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA