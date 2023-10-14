Bolu’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.07 sıralarında merkez üssü Bolu olan, yerin 7.28 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.