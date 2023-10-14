Kılıçdaroğlu’ndan ’imaj düzeltme’ operasyonu! Vekilleri genel merkeze çağırdı

YENİ YÜZLEŞME

Öte yandan örgütlerin en alt biriminden Meclis'e kadar her kademede ikiye bölünmüş bir görüntü sergileyen CHP'de yarın da hareketli geçecek. Kocaeli'nde Marmara Bölge Toplantısı'na katılacak olan Kılıçdaroğlu, değişimcilerin lideri konumundaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir kez daha yan yana gelecek.

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