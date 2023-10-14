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Kılıçdaroğlu'ndan 'imaj düzeltme' operasyonu! Vekilleri genel merkeze çağırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2023
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Kılıçdaroğlu’ndan ’imaj düzeltme’ operasyonu! Vekilleri genel merkeze çağırdı

İstanbul yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sarsılan otoritesini güçlendirmeye çalışıyor. Milletvekillerini genel merkeze çağıran Kılıçdaroğlu'nun "Parti içi tartışmalara girmeyin" talimatı verdiği öğrenildi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nde "değişimci" Özgür Çelik'in kazanması sonrası partideki kriz yeniden alevlenirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da yeni bir hamle geldi.

VEKİLLERE ABLUKA
250'ye yakın kurultay delegesine sahip İstanbul İl Kongresi'nde Cemal Canpolat'ı destekleyen ve ağır bir yenilgi alan Kılıçdaroğlu, sonrasında değişimci Özgür Çelik'i de uzun süre kutlamamıştı. Değişimciler ile genel merkez arasındaki sürtüşme bir kez daha zirve yaparken, yenilgi sonrası Kılıçdaroğlu milletvekillerini 4 koldan ablukaya aldı.

"SEÇİME ODAKLANIN"
3 gündür gruplar halinde milletvekillerini genel merkeze çağıran Kılıçdaroğlu, peş peşe yeni talimatlar vererek ikiye bölünen partiyi yeniden otoritesi altına almaya çalışıyor. İstanbul'da elde edilen zafer sonrası değişimcilerin kurultay umutları artarken, Kılıçdaroğlu'nun ise milletvekillerine "Parti içi tartışmalara girmeyin, yerel seçime odaklanın" talimatı verdiği, hangi belediyelerin hizmette zayıf olduğuna ilişkin de kapsamlı rapor istediği aktarıldı.

YENİ YÜZLEŞME
Öte yandan örgütlerin en alt biriminden Meclis'e kadar her kademede ikiye bölünmüş bir görüntü sergileyen CHP'de yarın da hareketli geçecek. Kocaeli'nde Marmara Bölge Toplantısı'na katılacak olan Kılıçdaroğlu, değişimcilerin lideri konumundaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir kez daha yan yana gelecek.

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