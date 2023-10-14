Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına yerel seçim talimatı: Halkın adamıı seçin

Doğru aday seçimi ile ilgili ilkeler belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan'ın adaylar için "Bölgede sevilen, bölgeyi iyi bilen isimler olsun" dediği öğrenildi.

DOĞRU ADAYLAR VURGUSU

Daha çok sahada olunması ve seçim çalışmalarının hızlanması gerektiğini belirten Erdoğan'ın "Bundan sonra bütün gücümüzle yerel seçimlere gidiyoruz. Doğru adaylar, yük olan adaylar değil, yük alan adaylar belirleyin" diyerek kurmaylarının sahayı boş bırakmamasını istedi.