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Irak'ın kuzeyinde operasyon! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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Irak’ın kuzeyinde operasyon! 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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