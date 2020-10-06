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FETÖ’cü Zekeriya Öz’ün borsa hilesi! Gizli tanığın ifşası üzerine ortaya çıktı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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FETÖ’cü Zekeriya Öz’ün borsa hilesi! Gizli tanığın ifşası üzerine ortaya çıktı...

Son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü'nün savcılarından Zekeriya Öz'ün, 17-25 Aralık 2013 yargı darbesi girişiminden önce FETÖ'cü iş insanı ve eski başkomisere borsa işlemi yaptırarak ikisini zarardan kurtardığı belirlendi.

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