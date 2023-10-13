Türkiye'den Filistin'e yardım eli! Bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderildi
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Türkiye’den gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin’e gönderilmek üzere Mısır’a ulaştı. Yardımlarımız devam edecek. Filistin halkının yanındayız'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'den Filistin'e bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi içeren yardımın Mısır'a ulaştığını belirtti.
Açıklamada, ''Türkiye'den gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin'e gönderilmek üzere Mısır'a ulaştı. Yardımlarımız devam edecek. Filistin halkının yanındayız.'' ifadelerini kullandı.
MSB tarafından yapılan açıklamada; 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Filistin'e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır' denilmişti.
"GAZZE'DEKİ KATLİAMIN İZAHI OLAMAZ"
Başkan Erdoğan TÜGVA'da yaptığı konuşmada Filistin için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hamaset peşine düşmeden tüm bölgemize sıçrama riski olan bu ateşi bir an önce söndürmenin derdinde olduk. Bugün de aynı yerde duruyoruz. Orantısız şiddetin, daha fazla şiddete, daha fazla acıya, daha fazla yıkıma, daha fazla istikrarsızlığa sebep olacağını söylüyoruz. Gazze'de yaşananlar tam olarak budur. Gazzeli kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz. Toplam 360 kilometrekarelik dar bir alanda yaşayan 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek ne insanidir, ne vicdanidir, ne de bunun savaş hukukunda yeri vardır? Sene 1947 ve sene 2023, sürekli olarak İsrail buraları işgal ederek ne yaptı? Şu anda işte ufacık bir yere Filistin'i mahkum etti. Olması gereken ne? 1967 sınırları içerisine Filistin'i kavuşturmaktır. Sonucu ne kadar can yakıcı olursa olsun hiçbir eylem böyle bir zulmü haklı kılmaz. Devletler ile örgütleri ayıran en temel özellik uluslararası hukuka ve insani değerlere olan bağlılıktır. Örgütlerden farklı olarak devletler, savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekle mükelleftir. Bu çizginin giderek kaybolduğunu görüyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bedava doğalgaz son durum ne? 25 metreküp doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz, kampanya hangi tarihe kadar devam edecek?
- Kimler 5.000 TL ikramiye alacak? Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Dul ve yetim maaşı, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, şeref aylığı, gazi...
- TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle
- Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...
- DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...
- Duşakabin temizliğini saniyeler içinde yapacak doğal formül! Kireç ve su lekelerine zahmetsiz elveda deyin!
- Galatasaray bulmacası | En keskin taraftarlar dahi bulamıyor! Ronaldo ve Ronaldinho'nun arasından Icardi'yi 30 saniyede bul!
- Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...
- SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...
- VGM burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?