Sağanak yağış yurda geri dönecek! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel hava durumu
Yazın yavaş yavaş bitmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağış olurken sıcaklıklar da düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda önümüzdeki günlerde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Yağışın İstanbul'u da etkisi altına alması bekleniyor. Peki sağanak yağış ne zaman gelecek? İşte İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu...
Meteoroloji tarafından yurt genelinde hava sıcaklıklarında hafif derecede düşüş görülürken önümüzdeki günlerde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Özellikle hafta sonu ve yeni hafta başlangıcında yağış beklenirken vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AYDIN VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken hafta sonu iç kesimlerde yerel olarak sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın'da yarın az bulutlu, Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi ve Pazar günü ise parçalı bulutlu iç kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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