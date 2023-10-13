13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik: Grazie

Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik: Grazie

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik: Grazie

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Büyük zaferin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millileri arayarak tebrik etti. Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincezo Montella ile konuşan Başkan Erdoğan, İtalyan teknik adamı "Grazie" diyerek tebrik etti.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından A Milli Takım'ı telefonla arayarak tebrik etti. İlk olarak kaptan Hakan Çalhanoğlu'yla görüşen Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyorum. Gerçekten zor da olsa güzel bir netice oldu. Lider konuma da geçtik." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincezo Montella da, "Benim için çok büyük bir onur Türkiye'yi futbolda temsil etmek. Hepimiz gururluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için." dedi.

Bunun üzerine Erdoğan, İtalyanca olarak "Grazie." (Teşekkür ederim) cevabını verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA