Ankara’da başarısız belediyecilik! CHP’li Mansur Yavaş 110 vaadinin hiçbirini yerine getirmedi! ABB Meclisi’ne önerge

"BU PROJE İLE 25 MAHALLE SUYA KAVUŞABİLİR SULU TARIM YAPILABİLİR"

ABB Meclis Üyesi Oğuz Kaan Tanrıverdi, "MHP Genel Başkanımız, Ankara İl Başkanlığımızın ve ABB Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilimizin talimatları ile 25 mahalle muhtarımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz sırasında 128 Kilometre uzunluğu bulunan 3 ayrı boru hattının toplamda 358 kilometre uzunluğa sahip olduğunu ve 25 mahallemizin suyla kavuşabileceğini ve sulu tarım yapılabileceğini gördük. Yenimahalle, Etimesgut, Gölbaşı ve Bala ilçelerimizden geçen bu hatlarımız daha çok park ve bahçelerde suyun kullanımı, ağaçların kurumaması ve yeşile olan katkısı hatta mutfak masralarına bile katkısı olabilir. Şu anda Ankara'da 12 Milyon dönüm tarım arazisi var. Bu arazilerimiz Ankara için büyük bir katma değere sahip. Ufak bir hesapla dönüm başına bir buğday eksek. 200 kilogram rekolte fazlası alsak bu Ankara'nın ekonomisine çiftçilerimizin cebine 17 Milyar gibi bir paranın girmesi demektir. 17 Milyarın ekonomideki döngüsünü sağladığımızda 200 Milyar gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu para Ankara ekonomisine inanılmaz bir katkı sağlıyor. Ankara–Kızılırmak Su Hattı Projesi, hâlihazırda sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal çiftliğinde (BAKAP) ve 4 adet özel hizmet vermektedir. Ayrıca Kesikköprü sulama kooperatifi 6 bin 400 dönümlük araziye 3 yıldır onay beklemektedir. Sayın Mansur Yavaş'ın bu konuyla ilgili seçim vaadi niteliğinde pek çok açıklaması mevcuttur; ancak ortada bir irade ve ilgi söz konusu değildir. Köylümüzü, çiftçimizi muhtaç etmeyelim. Seçimden önce Ankaralılara 110 vaatte bulundunuz. Ancak görüyoruz ki bugüne kadar hiç birini yerine getirmediniz. Ekonomiden ne yazık ki anlamıyorsunuz" dedi.