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Başkan Erdoğan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azzali’yle görüştü

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Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Başkan Erdoğan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azzali’yle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azzali’yle görüştü. Assoumani, "Afrika Birliği adına kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum. Kendisine bizi çok sıcak bir şekilde karşıladığı için müteşekkirim." dedi.

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