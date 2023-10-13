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Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotları hedeflerini tam 12'den vuruyorlar!

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Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotları hedeflerini tam 12’den vuruyorlar!

Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotları F-16 savaş uçakları ile katıldığı Ateş Serbest Faaliyeti'nde hedefleri tam 12'den vurarak imha ediyorlar. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına ulaştığımız bu tarihi süreçte, bir asır önce varlık yokluk mücadelesi veren bir ordudan asil milletimizin sarsılmaz desteğiyle, bugün üstün nitelikleri haiz personeli, yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri haline gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi. İşte MSB'nin paylaştığı o görüntüler...

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