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Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 Türkiye belediye seçimleri son durum ne?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023
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Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 Türkiye belediye seçimleri son durum ne?

2024 yerel seçim tarihi Türkiye'nin siyasi ajandasında önemli bir yer tutuyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla belirlenen tarihler netlik kazandı. Peki Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 Türkiye belediye seçimleri son durum ne? İşte konuya ilişkin detaylar...

2024 Belediye ve Muhtarlık Seçimleri'nin tarihi, Türkiye'de siyasi süreçleri ve yerel yönetimleri yakından takip edenler için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte 2024 yerel seçimlerinin tarihi netlik kazanmış oldu. Bu seçim, Türkiye'nin farklı bölgelerinde belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il genel meclis üyelerinin ve muhtarların belirlendiği kritik bir süreci başlatacak. Peki 2024 yerel seçimler ne zaman?

2024 YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; mahalli ve idareler seçimi 31 Mart 2024'te yapılacak. Seçmen kütüğü güncellemeleri ise 1 Ekim 2023'ten YSK tarafından belirlenecek olan seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Türkiye'de yerel seçimler son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yerel seçim, bir bölgedeki il ve ilçe yönetimini seçmek için gerçekleştirilen seçimlerdir. Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın biçimde sağlanması ve idarede etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında merkezi bir konuma sahiplerdir. Yerel demokrasinin gelişmesinde yerel yönetimlerin seçilmeleri büyük önem arz etmektedir. Türkiye'de Anayasa'nın 67. maddesi yerel yönetimlerinin karar organlarının seçimle işbaşına geldiklerini belirtmektedir, 127. maddenin ilk fıkrası ise seçimlerin ve halk oylamalarının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetimi altında yapılması gereğini öngörmektedir. 5 yılda bir yapılmaktadır.

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?

Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yerel seçimlerde oy atılacak kişiler ise şunlar;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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