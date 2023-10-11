CHP’li İBB zamma doymuyor! İSPARK ücretlerine yüzde 57 zam







Bağcılar, Arnavutköy, Avcılar, Adalar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde ise 23 lira olan 1 saatlik park ücreti 36 liraya yükseltildi. Bu ilçelerde de, 2 saate kadar olan ücret 33 liradan 52 liraya, 4 saate kadar olan ücret 37 liradan 58 liraya, 8 saate kadar olan ücret 47 liradan 73 liraya, 12 saate kadar olan ücret 72 liradan 95 liraya, 24 saate kadar olan ücret ise 94 liradan 146 liraya yükseldi. Yol üstü otoparklarında ise, birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 33 liradan 52 liraya, 2 saate kadar olan ücret 42 liradan 66 liraya, günlük park ücreti 94 liradan 146 liraya, sonraki her saat başı ücreti ise 14 liradan 22 liraya çıkarıldı. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 36 lira, 1-2 saatlik ücret 52 lira, günlük ücret 124 lira oldu.