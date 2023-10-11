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Son dakika: Lübnan tezkeresi kabul edildi! TSK'nın görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Son dakika: Lübnan tezkeresi kabul edildi! TSK’nın görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Türk askerinin Lübnan'da görev süresini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tezkereye HDPKK Grubu 'hayır' oyu verirken diğer parti grupları 'evet' oyu verdi.

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