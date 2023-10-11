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RTÜK üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete'de

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.10.2023
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RTÜK üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı Resmi Gazete’de

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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