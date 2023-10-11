Mansur Yavaş’tan büyük skandal! Bakterili unlar ekmek olmaya devam ediyor! Kamyonetle taşınma anına ilişkin skandal video...

"ANKARALI'NIN SAĞLIĞI İLE OYNAMAKTAN VAZGEÇİN"

Olaya tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şu açıklamayı yaptı: "Sayın Mansur Yavaş Ankaralı vatandaşlarımızın üzerinden oynadığı kirli oyunlara her gün bir yenisini ekliyor. Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Önce rüşvet olayı patlak verdi, daha sonra da halk sağlığını tehdit eden bu bakterili ekmek skandalı. Biz söylediğimiz her şeyi belgeleri ile ispatladık. Ama bunlarla alakalı hala kayda değer bir adım atılmadı. Üstüne üstlük vatandaşla alay eder gibi yeni skandallara imza atıldı. Biz ROPE (Sünme) hastalığının bulunduğu ekmeklerle ilgili Sayın Yavaş'ı uyardık. Ama bizim uyarılarımızı dikkate alıp ekmek yapımında kullanılan unları imha etmek yerine götürüp ASKİ'nin İvedik Su Arıtma Tesisleri'nde saklamaya devam ediyor. Üstelik bu unlar her gün ASKİ'ye ait çürük, paslı bir kamyon ile GİMAT'ta bulunan Halk Ekmek Fabrikası'na taşınıyor. Hemşehrilerinizin sağlığı sizin için bu kadar mı değersiz Sayın Yavaş. Siz hiç Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz mısınız? Siz kendi ailenize yedirmediğiniz bu ekmeği nasıl olur da Ankara halkına yedirmeye devam edersiniz. İnsan sağlığı sizin için bu kadar ucuz mu? Ankaralılara bakterili ekmek yedirdiğiniz yetmiyormuş gibi şimdi de ASKİ'nin küflü depolarına istiflediğiniz bakterili un çuvallarını denetimden kaçırmak için paslı kamyonlarla fabrikaya taşıyorsunuz, artık Ankaralıların sağlığı ile oynamaktan vazgeçin."