Meral Akşener'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhur İttifakı yanıtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın kapısının açık olduğunu vurgularken toplantı sonrası "Kapımız herkese açık, İYİ Parti de olabilir" dedi. Akşener ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN BAŞARISINA VURGU YAPTI
Seçimlerde milli iradenin üstünlüğü anlayışından taviz vermeden mücadelelerini yürüttüklerinde vesayetin de darbelerin de iç ve dış kumpasların da üstesinden gelebileceklerini ispatladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın bu süreçte sergilediği sağlam ve ilkeli duruş, tarihe altın harflerle nakşolunmuştur." diye konuştu.
"CUMHUR İTTİFAKI'NIN KAPISI AÇIK"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarına teşekkür eden Erdoğan, "İnşallah Türkiye Yüzyılı destanını, Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacak ve gelecek nesillere armağan edeceğiz. Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, Cumhur İttifakı'nın kapısının, tabii ortaklarımızın da rızası şartıyla, açık olduğunu belirtmek isterim." dedi.
"İYİ PARTİ DE OLABİLİR"
Diğer yandan Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ittifaklarla ilgili olarak "Kapımız herkese açık, İYİ Parti de olabilir" dedi.
AKŞENER'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A YANIT
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Akşener, paylaşımında, "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun." ifadelerini kullandı.
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