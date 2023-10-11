CHP'de İstanbul dengeleri değiştirdi! Hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu için bomba iddia
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul İl Başkanlığı için aday olarak gösterdiği Cemal Canpolat'ın Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'e kaybetmesinden sonra derin bir sessizliğe gömüldü. Yaşanan bu hezimet sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.
İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde değişimcilerin adayı olarak gösterilen ve 342 delegenin oyunu alarak yarışı önde bitiren Özgür Çelik, kurultay hesaplarında dengeyi değiştirdi.
Kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmayacağı iddiaları dolanmaya başladı.Gerekçe olarak da "İstanbul'u alan, kurultayı alır" görüşünün baskın olması iddia ediliyor.
Kılıçdaroğlu'nun kongre sonrası derin bir sessizliğe bürünmesi de olası bir sürpriz karar iddialarını güçlendiriyor.Genel merkezin adayı olarak gösterilen Cemal Canpolat'ın, 310 oyda kalmasının, devam eden kongre süreçlerini de etkileyeceği konuşuluyor.
CHP'de kongre süreci 15 Ekim'e kadar devam edecek. İstanbul'da genel merkezin adayının ağır bir yenilgi alması, kongreleri devam eden illerde de değişimcilerin lehine bir rüzgârın olabileceği söyleniyor.
SAFLAR NETLEŞECEK
Öte yandan ne genel merkez ne de değişimcilerin lehine herhangi bir açıklama yapmayan büyükşehir belediye başkanları var.Söz konusu başkanların İstanbul İl Kongresi seçimini bekledikleri dillendiriliyordu.
Önümüzdeki günlerde açıklama yapmayan belediye başkanlarının da İstanbul'daki mevcut durumu gözeterek, değişimcilerin lehine açıklama yapabileceği söyleniyor.
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