CHP’de İstanbul dengeleri değiştirdi! Hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu için bomba iddia

Kılıçdaroğlu'nun kongre sonrası derin bir sessizliğe bürünmesi de olası bir sürpriz karar iddialarını güçlendiriyor.Genel merkezin adayı olarak gösterilen Cemal Canpolat'ın, 310 oyda kalmasının, devam eden kongre süreçlerini de etkileyeceği konuşuluyor.