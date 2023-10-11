Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu: Ev hanımlarına emeklilik hakkı...





"5 YILLIK DÖNEM İÇERİSİNDE 'EV HANIMLARINA EMEKLİLİK" DÜZENLEMESİNİ YÜRÜRLÜĞE SOKACAĞIZ"

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi hakkında ise Bakan Işıkhan, "5 yıllık dönem içerisinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek. Bu da ev hanımlarının yıpranmasına ve zarar görmesine neden olan faktörlerin azalmasını sağlayabilir. En azından emeklilik hakkına sahip olacaklar. Birçok şehir buluşmasında ev hanımlarından bu tepkileri aldık, bu düzenlemeyi dört gözle bekliyorlar. İnşallah bütçe disiplini doğrultusunda ev hanımlarına yönelik bu müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen zaman içerisinde verir. Biz de çalışmalarımıza başladık. Burada çocuk sayısına bağlı olarak, engelli çocuğunun olup olmamasına bağlı olarak farklı formüller olabilir" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, tüm kamu görevlilerine yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir iyileştirme yapılacağını belirterek, emeklilerin, çalışanların ve iş verenlerin enflasyonla karşı karşıya kaldıklarında bir tahribata uğramayacaklarını dile getirdi.

EYT konusuna da değinen Işıkhan, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon EYT başvurusunun başarıyla sonuçlandırıldığını, 120 bine yakın EYT dosyasında da işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Işıkhan, 120 bin EYT dosyasını Aralık ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.