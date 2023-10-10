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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Suç örgütlerine de göz açtırmayacağız" diyerek duyurdu: Yapılan 378 operasyonda 2874 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Suç örgütlerine de göz açtırmayacağız diyerek duyurdu: Yapılan 378 operasyonda 2874 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "4 Haziran-6 Ekim tarihleri arasında organize suçlar ile mücadele kapsamında 378 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 2 bin 874 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 702'si tutuklandı. 594'ü ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

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