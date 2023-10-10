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MEB harekete geçti! "Hayalet sınıf" kuran özel okullara inceleme

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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MEB harekete geçti! Hayalet sınıf kuran özel okullara inceleme

Son dakika haberine göre Millî Eğitim Bakanlığı, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencileri için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı.

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