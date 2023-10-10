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KKTC'den Pile-Yiğitler yolu yapımı mutabakatına ilişkin açıklama: BM ile mutabakata vardık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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KKTC’den Pile-Yiğitler yolu yapımı mutabakatına ilişkin açıklama: BM ile mutabakata vardık

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Pile-Yiğitler yolu inşası ile ilgili Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yürütülen müzakerelerin mutabakata varılarak sonlandığını ve Yiğitler köyü tarafından başlanan yol yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, Yiğitler-Pile Yolunun yapımı konusunda mutabakata varılmasını desteklediğini duyurdu. Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Yiğitler-Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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