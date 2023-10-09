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Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz mevkidaşı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin’de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

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