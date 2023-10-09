Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Üniversiteler bir daha asla yasakla anılmayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 28 Şubat'a vurgu yaparken yaşanan cadı avını dün gibi hatırladıklarını ifade etti. Başkan Erdoğan o dönemde zincirlerin kırıldığına vurgu yaparken Gezi olaylarında da tüm devasa projelerin durdurulmasının amaçlandığını belirtti. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
ÜNİVERSİTELER HAYATIN TAM MERKEZİ
Yeni akademik yılın ülkemiz, özellikle öğrencilerimiz için hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Üniversitelerimiz ve akademisyenlerimizle gurur duyduğumuzu buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizde bilime, kültüre, eğitime yapacağımız her türlü nitelikli çalışmada sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.
Üniversiteler birer bilim yuvası olmasının yanında yeteneklerin keşfetmelerini sağlayan, kendi yetenekleri olan evrensel kurumlardır.
Üniversiteleri sadece bilim ya da meslek öğrenme yeri olarak görmek sığ bir bakış açısıdır. Üniversite toplumun ve hayatın dışında değil, tam merkezinde yer alan bir müessesedir. Üniversiteler ne kadar dinamik, özgür, gelişmiş olursa toplum da bundan etkilenir.
ÖNCELİĞİMİZ DEĞİŞİNCE ÇÖKÜŞ BAŞLADI
Geçtiğimiz bin 300 yıla damga vuran, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı gibi iz bırakan devletlerin vasfı ilimde yakaladığı seviyedir. Bu dönemler İslam şehirlerinin giriş kapısına bilgi ve erdem, kılıç silahtan üstündür yazıldığı örnek dönemlerdir. Ne zaman ki önceliklerimiz değişmiş, işte o vakit gerileme, çöküş başlamıştır.
Tarihin bize öğrettiği hakikat şudur: Bilgiye sahip olan, insanlığa yön verir. Buna karşılık ilim ve akademide geriye düşen diğer alanlarda da geriye düşmekten kurtulamaz.
Bizim üniversitelerimizin üzerine titrememizin arkasında bu anlayış vardır. Üniversiteler araştırmalara ve ilmi keşifleriyle öne çıkarak insanlığın ortak hazinesine katkı yapabiliyorsa hem millet hem de devlet güvende demektir.
"CADI AVINI DÜN GİBİ HATIRLIYORUZ"
27 Mayıs darbesi öncesince üniversitelerin görev yapmak yerine vesayet planlarının bir parçası olarak kullanıldığını gördük. Daha yakın tarihte 28 Şubat döneminde ise hafızamıza yüksek öğretim adına utanç verici sahneler kazınmıştır. Okul ve inanç tercihi arasında zorlanan kızlarımızın yaşadığı zulmü asla unutamayız. Üniversitelerde bizzat hocalar kullanılarak başlatılan cadı avını dün gibi hatırlıyoruz. Gezi'de sokakları ateşe verdiler. Tüm devasa projelerimizi durdurmak istediler.
Hayata geçirdiğimiz reformlarla bu direnci kırmayı başardık. Bu kurumlarımızın asıl varlık gayelerinin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Üniversite sayımızı 76'dan 280'e çıkararak isteyen her öğrencinin üniversiteye ulaşmasını sağladık.
Başörtüsü düzenlemesi dahil hak ve özgürlükler yolunda attığımız her adımda çeşitli hamlelerle bizi engellemeye çalıştılar. Ama biz bunların hiçbirine takılıp kalmadık, sadece ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı neyse onu hayata geçirmenin mücadelesini verdik. Üniversitelerimizin yasaklarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz.
"OKULLAŞMA ORANI %45'E YÜKSELDİ"
Yüksek öğretimi herkes için erişebilir kılarken diğer taraftan da buna uygun kurumsal altyapıyı oluşturduk. Okullaşma oranı 2023 oranı %45'e yükseldi.
7 milyon öğrencimizle Avrupa'da kayıtlı öğrenci sıralamasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Yüksek öğretim alanında genişlemeye paralel olarak akademisyen sayımızı da artırdık. Bugün 184 binin üzerine akademisyen sayımız çıktı. Profesör sayımızı 32 bin 488'e, doçent sayımızı 20 bin 768'e, doktor öğretim sayımızı ise 71 bin 700'e ulaştırdık.
Bu sene ilk defa daha önce yüksek öğretim imkanı bulamamış 34 yaş üstü kadınlarımız için 21 bin kişilik ek kontenjan ayırdık. Ayrıca şehit ve gazilerimiz için 3 704 kişilik kontenjan oluşturduk.
Türkiye Yüzyılı herkes gibi bu kesimlerin de ufkunu açacaktır. Yüksek öğretim kurumumuz tarafından bilim diplomasisi alanında atılan adımlardan memnuniyet duyuyoruz. Üniversitelerimizin yurt dışındaki muhataplarıyla somut işbirliği çalışmalarını teşvik ediyoruz.
Tüm üniversiteler birliğinin çalışmalarını artması, üniversite sayısının artmasına önem veriyoruz. Üniversitelerimizin uluslararası sıralamalarında üst sıralara yükselmelerini memnuniyetle izliyoruz.
Üniversitelerin kendi içinde farklılaşarak misyon sahibi olmasını destekliyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisimizde üniversitelere gereken desteği vermeye hazırdır.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER
Asrın afetinde aralarında üniversite öğrencilerimizin, akademisyenin bulunduğu 50 binden fazla canımızı kaybettik. Depremzede öğrencilerimizin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için gereken gayreti gösteriyoruz. Deprem bölgesinde ikamet eden adaylara, bu bölgedeki üniversitelere yerleşirken ek kontenjan tanıdık.
Depremde zarar gören üniversite kampüslerimizi eskisinden daha iyi hale getirmek için canla, başla çalışıyoruz.
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