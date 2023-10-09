Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Üniversiteler bir daha asla yasakla anılmayacak

ÜNİVERSİTELER HAYATIN TAM MERKEZİ

Yeni akademik yılın ülkemiz, özellikle öğrencilerimiz için hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Üniversitelerimiz ve akademisyenlerimizle gurur duyduğumuzu buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizde bilime, kültüre, eğitime yapacağımız her türlü nitelikli çalışmada sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Üniversiteler birer bilim yuvası olmasının yanında yeteneklerin keşfetmelerini sağlayan, kendi yetenekleri olan evrensel kurumlardır.

Üniversiteleri sadece bilim ya da meslek öğrenme yeri olarak görmek sığ bir bakış açısıdır. Üniversite toplumun ve hayatın dışında değil, tam merkezinde yer alan bir müessesedir. Üniversiteler ne kadar dinamik, özgür, gelişmiş olursa toplum da bundan etkilenir.

ÖNCELİĞİMİZ DEĞİŞİNCE ÇÖKÜŞ BAŞLADI

Geçtiğimiz bin 300 yıla damga vuran, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı gibi iz bırakan devletlerin vasfı ilimde yakaladığı seviyedir. Bu dönemler İslam şehirlerinin giriş kapısına bilgi ve erdem, kılıç silahtan üstündür yazıldığı örnek dönemlerdir. Ne zaman ki önceliklerimiz değişmiş, işte o vakit gerileme, çöküş başlamıştır.

Tarihin bize öğrettiği hakikat şudur: Bilgiye sahip olan, insanlığa yön verir. Buna karşılık ilim ve akademide geriye düşen diğer alanlarda da geriye düşmekten kurtulamaz.

Bizim üniversitelerimizin üzerine titrememizin arkasında bu anlayış vardır. Üniversiteler araştırmalara ve ilmi keşifleriyle öne çıkarak insanlığın ortak hazinesine katkı yapabiliyorsa hem millet hem de devlet güvende demektir.