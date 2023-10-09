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Malatya deprem son dakika! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hangi ilçelerde hissedildi? 9 Ekim 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Malatya deprem son dakika! Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hangi ilçelerde hissedildi? 9 Ekim 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi!

"Az önce deprem mi oldu kaç şiddetinde?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sayfası üzerinden paylaşılıyor. Son olarak, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldiği belirtildi. İşte, depremin detayları...

"Az önce deprem mi oldu kaç şiddetinde?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Malatya'da yaşanan depremin detayları sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, AFAD Kandilli son depremler listesi...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2023-10-09

Saat:09:28:53 TSİ

Enlem:38.326 N

Boylam:38.146 E

Derinlik:6.96 km

AFAD SON DERPEMLER LİSTESİ 2023

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