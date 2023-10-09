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Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta? 9 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak? Gündem emekli memur zammı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2023
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Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta? 9 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak? Gündem emekli memur zammı...

"Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta 2023?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk kabine toplantısının ardından emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir açıklama yapacaklarını belirtmişti. Bu açıklama sonrası bugün yapılması beklenen Kabine için detaylar merak konusu oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk Kabine Toplantısı sonrasında emekli ve memura müjde vereceklerini söylemişti. Bu gelişme sonrası Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu araştırma konusu oldu. İşte, haberin detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Emekli ve memura müjdenin açıklanacağı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 9 Ekim Pazartesi saat 15:30'da başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı kararları toplantının hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER OLACAK?

9 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri İsrail-Filistin gerilimi, terörle mücadele, emekli ve memura verilecek olan müjde olacak.

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve kabine toplantısını işaret etti.

Başkan Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı..

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