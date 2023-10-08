08 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP-HDP işbirliği bu fotoğraf karelerine yansıdı!

CHP-HDP işbirliği bu fotoğraf karelerine yansıdı!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.10.2023
ABONE OL
CHP-HDP işbirliği bu fotoğraf karelerine yansıdı!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda HDP İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı. Gözaltındaki HDP'li yönetici Berna Çelik'in CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile birlikte katıldığı toplantının fotoğraflarına ulaşıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

HDP'Lİ YÖNETİCİ CHP VE İYİ PARTİLİ VEKİL İLE BİRLİKTE

SABAH gözaltındaki HDP'li yönetici Berna Çelik'in CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile birlikte katıldığı toplantının fotoğraflarına ulaştı.

Bakan ile Çelik'in 14 Mayıs'taki genel seçimler öncesinde 26 Mart'ta genç seçmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Gençliğin Yüzleri İzmir Siyasal Formu'nda HDP'nin gençliğe ilişkin politikalarını paylaştığı toplantıya katıldığı ortaya çıktı.

Toplantıda İyi Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin de katıldığı fotoğraf karesine yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA