İSKİ’nin çalışmasında hayatını kaybetti

GERİYE KANLI ELDİVENLERİ KALDI

Aslen Tokatlı olan 2'si kız biri erkek olmak üzere 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Pala, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Başakşehir'e bağlı Altınşehir'de ikamet eden Pala'nın 11 yıldır Bakırköy İSKİ ekibinde görev yaptığı öğrenildi. Talihsiz Pala'dan geriye ise ona mezar olan çukurun yanında bıraktığı kanlı eldivenleri ve işçi bareti kaldı.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, Pala'nın ölümünün kepçe operatörünün ihmali sonucu yaşandığı rapor edildi. Gözaltına alınan kepçe operatörü Murat Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Aslan, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.