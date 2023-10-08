İSKİ’nin çalışmasında hayatını kaybetti
Bakırköy’de İSKİ’nin altyapı çalışmasında ihmal, bir cana mal oldu. Beton boru üstünde kanala indirilmek istenen işçi, kırılan künkün altında kalarak can verdi.
İstanbul Bakırköy'de İSKİ'nin kanalizasyon çalışmalarında sahada görev yapan işçi Veysel Pala (50), kepçe ile beton künkün (büyük beton su borusu) üzerinde çalışacağı çukura indirilirken künkün kırılması sonucu beton yığınının altında kaldı.
Olay geçtiğimiz gün saat 12.30 sıralarında Bakırköy'e bağlı Yenimahalle Mahallesi Tayyareci Fethi sokakta meydana geldi. 3 gündür devam eden çalışmalarda görev alan Pala, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura çalışmak için inmeye hazırlanıyordu. Çukurun dibine beton künk yerleştirilecek ve bağlantıları sağlanarak montajı yapılacaktı. İBB'ye bağlı İSKİ'ye ait olduğu öğrenilen kepçe operatörü Murat Aslan, iddiaya göre kepçe ile demir künke yukarıda iken hasar verdi.
BETON YIĞINI ÜZERİNE DEVRİLDİ
Kepçe operatörü, hasarlı beton künkü, kepçeye oturtup zincirle bağlayarak Veysel Pala'ya da künkün içine girmesini söyledi. Pala'yı aşağı indirmeye başladığı sırada, hasarlı künk çukura inerken orta bölümünden kırıldı. Pala, çukura düştü ve beton yığını künk de üzerine devrildi. İhbar üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların çukurdan çıkardığı Pala'nın parmakları kırıldı, bacağından da ağır şekilde yaralandı ve özel bir hastaneye kaldırıldı.
GERİYE KANLI ELDİVENLERİ KALDI
Aslen Tokatlı olan 2'si kız biri erkek olmak üzere 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Pala, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Başakşehir'e bağlı Altınşehir'de ikamet eden Pala'nın 11 yıldır Bakırköy İSKİ ekibinde görev yaptığı öğrenildi. Talihsiz Pala'dan geriye ise ona mezar olan çukurun yanında bıraktığı kanlı eldivenleri ve işçi bareti kaldı.
Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, Pala'nın ölümünün kepçe operatörünün ihmali sonucu yaşandığı rapor edildi. Gözaltına alınan kepçe operatörü Murat Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Aslan, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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