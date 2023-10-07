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AK kadrolara üst düzey isimler! Ömer Çelik AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı

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Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
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AK kadrolara üst düzey isimler! Ömer Çelik AK Parti’nin yeni MYK’sını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı. İşte isim isim yeni MKYK ve MYK listesi...

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