07 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Van'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!

SON DAKİKA! Van'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
ABONE OL
SON DAKİKA! Van’da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da 6 bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, örgüt üyelerinin 6-8 Ekim Kobani olaylarını bahane ederek eylem arayışında olduğunu söyledi.

Van'da 6-8 Ekim olaylarını bahane ederek, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 terör örgütü üyesi yakalandı.



Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonları kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 bölücü terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 Ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi." dedi.



Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün kahraman polislerini tebrik ediyorum." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA