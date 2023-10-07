Kabine Toplantısı ne zaman 2023? İlk Kabine Toplantısı 9 Ekim Pazartesi mi yapılacak? Gündem emekli memur maaşı...

"Kabine Toplantısı ne zaman 2023?" sorusunun cevabı Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası merak konusu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında, ilk kabine toplantısının ardından emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir açıklama yapacaklarını belirtti. Bu haber sonrası Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih araştırma konusu oldu.

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve kabine toplantısını işaret etti. Başkan Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.