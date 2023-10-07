Kabine Toplantısı ne zaman 2023? İlk Kabine Toplantısı 9 Ekim Pazartesi mi yapılacak? Gündem emekli memur maaşı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde önemli bir müjdeyi duyurdu. Başkan Erdoğan konuşmasında, ilk kabine toplantısının ardından emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir açıklama yapacaklarını belirtti. Bu haber sonrası Kabine Toplantısı'nın tarihi sorgulanmaya başladı. İşte, ilk kabine tarihi...
"Kabine Toplantısı ne zaman 2023?" sorusunun cevabı Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası merak konusu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında, ilk kabine toplantısının ardından emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir açıklama yapacaklarını belirtti. Bu haber sonrası Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih araştırma konusu oldu.
AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve kabine toplantısını işaret etti. Başkan Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının önümüzdeki hafta yani 9 Ekim Pazartesi yapılması bekleniyor.
Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündeminin değerlendirileceği Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
26 EYLÜL TARİHLİ KABİNE KARARLARI
26 Eylül'de gerçekleşen son Kabine'de Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile 12 ay aylık ücretsiz 10 GB internet düzenlemesi ele alınmıştı.
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- Kabine Toplantısı ne zaman 2023? İlk Kabine Toplantısı 9 Ekim Pazartesi mi yapılacak? Gündem emekli memur maaşı...
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