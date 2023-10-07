İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli şahıs yakalandı...

EMNİYET MÜDÜR VE AVUKATLAR DA VAR

Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:



"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı.



İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ'cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

İSTANBUL VE ANKARA'DA FETÖ'YE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 9️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



HALKIMIZIN ÜZERİNE ATEŞ AÇAN HAİNLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ❗️



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör… pic.twitter.com/fxHiKpvogu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 7, 2023