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İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli şahıs yakalandı...

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Giriş Tarihi: 07.10.2023 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023
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İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli şahıs yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon sonucu 9 kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan paylaşımda "HALKIMIZIN ÜZERİNE ATEŞ AÇAN HAİNLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız" dedi.

EMNİYET MÜDÜR VE AVUKATLAR DA VAR

Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ'cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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